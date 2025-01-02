Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 4 tutuklama

Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik özel harekat destekli yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.M., S.E., M.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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