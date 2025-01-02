Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 4 tutuklama
Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 20:18, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 20:18
Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik özel harekat destekli yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.M., S.E., M.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.