Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Antalya'ya nakledilen 79 yaşındaki sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı. Sanatçının ölümü hayranlarını yasa boğdu.

- Ferdi Tayfur kimdir?

Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu.

Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı.

Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.

- Adana Radyosu'nun müzik yarışmasına katıldı

Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı.

Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti.

Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.

- "Çeşme" şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu

Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu.

İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.

Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.

Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birlikte yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardı. Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974'te dünya evine girdi. Resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu.

Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007'de ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı oldu. Necla Nazır ile birlikteyken de sanatçının Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu daha dünyaya geldi. Tayfur, uzun yıllar sonra 2010'da yeniden ilk eşi Zeliha Turanbayburt ile beraber yaşamaya başladı.

Yaşantısını uzun süredir Marmaris'te sürdürmekte olan sanatçı, 2 Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müzik hayatı boyunca 9 Altın Plak ödülünün yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından en iyi şarkıcı ve onur ödüllerine layık görüldü.

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, seslendirdiği "İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Merak Etme Sen" ve "Benim Gibi Sevenler" gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmleriyle de hayranlarının beğenisini topladı.

- Albümleri ve şarkıları:

1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar

1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün

1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında

1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin

1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda

1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül

1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin

1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun

1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu

1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü

1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar

1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri

1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle

1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme

1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın

1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar

1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni

1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım

1976 - Yadeller - Ağlamazsam Uyuyamam

1976 - Huzurum Kalmadı

1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme

1977 - Vazgeç Felek / Derbeder

1977 - Batan Güneş

1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum

1978 - Son Sabah

1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu

1979 - Yuvasız Kuşlar

1980 - Nisan Yağmuru

1981 - İnsan Sevince

1982 - Ben De Özledim Odebs Plak

1983 - Sen de mi Leyla

1984 - Yaktı Beni

1985 - Kurtuldum

1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1

1986 - Haram Oldu

1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2

1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın

1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3

1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)

1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4

1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü

1990 - Hoşçakal

1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5

1991 - Gelirsen - Bana da Söyle

1992 - Prangalar

1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü

1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"

1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme

1997 - Of Dağlar

1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme

1999 - Yoksun - Kör Talih

1999 - Zengin Olursam

2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme

2002 - İnceden

2003 - Durun Ayaklarım

2003 - Yandı Gönlüm

2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6

2004 - Bir Demet Gül

2006 - Aşkın Cezası

2007 - Gençliğimin Şarkıları

2009 - Boynu Bükük Şarkılarım

- Rol aldığı filmler:

1981 - Kara Gurbet

1982 - Sen de mi Leyla

1983 - Yıldızlar da Kayar

1983 - Kalbimdeki Acı

1976 - Çeşme

1977 - Derbeder

1977 - Benim Gibi Sevenler

1978 - Yadeller

1978 - Batan Güneş

1978 - Son Sabah

1979 - İnsan Sevince

1980 - Boynu Bükük

1980 - Huzurum Kalmadı

1980 - Durdurun Dünyayı

1981 - Bir Damla Ateş

1981 - Olmaz Olsun

1981 - Ben de Özledim

1982 - Günaha Girme

1982 - Hasret Sancısı

1983 - Yaktı Beni

1984 - Çılgın Arzular

1984 - Utanıyorum

1985 - Haram Oldu

1985 - Her Şeyim Sensin

1986 - Affet Allah'ım

1986 - İçimde Bir His Var

1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın

1987 - Sevgiler Çiçek Gibi

1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım

1988 - Elveda Mutluluklar

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım

1989 - Bu Şehrin Geceleri

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin

2007 - Ben Ferdi Tayfur

2007 - Natuk Baytan Belgeseli

- Oynadığı diziler:

2002 - Reyting Hamdi

2000 - Hayatım Roman

2007 - Yersiz Yurtsuz

2008 - Memur Muzaffer