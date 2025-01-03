2024'te sadece patates ucuzladı!

2024'te fiyatı en fazla artan ürünün markette beyaz lahana, üreticide mandalina, fiyatı en fazla düşen ürünün markette ve üreticide patates olduğuna işaret eden Bayraktar "Markette en fazla fiyat artışı yüzde 179,1 ile beyaz lahanada görüldü. Beyaz lahanadaki fiyat artışını, yüzde 135 ile mandalina, yüzde 115,2 ile patlıcan ve pırasa, yüzde 98,5 ile limon izledi. Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 16 ile patates oldu. 2024'te üreticide takip edilen 33 ürünün 29'unda fiyatlar artarken, 4 üründe fiyat düşüşü yaşandı.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 276,5 ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 270,4 ile karnabahar, yüzde 166,2 ile beyaz lahana, yüzde 153 ile pırasa izledi. Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 59,8 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 20,7 ile zeytinyağı, yüzde 9,4 ile Antep fıstığı, yüzde 3,6 ile kuru kayısıda görüldü. Patates üretiminde yüzde 21,1 artış görüldü" dedi.

ÜRETİCİ-MARKET MAKASI LİMONDA 4,1 KAT OLDU

Şems Bayraktar, aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 312,3 ile limonda görüldüğünü belirterek "Limondaki fiyat farkını, yüzde 300,8 ile patates, yüzde 270 ile portakal, yüzde 237,2 ile havuç takip etti. Limon 4,1 kat, patates 4 kat, portakal 3,7 kat, havuç 3,4 kat fazlaya markette satıldı. Üreticide 7 lira olan limon 30 liraya, 4 lira olan patates 18 liraya, 10 lira olan portakal 37 liraya, 11 lira olan havuç 37 liraya satıldı" diye konuştu.

İSTANBUL'DA ZAM ŞAMPİYONU TAZE FASULYE

İstanbul'da aralıkta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün taze fasulye, en çok düşen ürün ise domates oldu. İTO verilerine göre taze fasulyenin fiyatı yüzde 26,99 artış gösterirken, lahana yüzde 24,28, gazete yüzde 21,18 zamlandı. Aralıkta domates yüzde 21,97 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Karnabaharda yüzde 12,85, salatalıkta ise yüzde 11,91 fiyat düşüşü yaşandı.