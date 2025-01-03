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Emekli ve memur maaşı netleşiyor! işte masadaki rakamlar

Enflasyondaki artışa göre SSK ve BAĞ-KUR emeklisini yüzde 16-17 zam bekliyor. Memur ve emeklisinin alacağı toplam zam oranı da yüzde 12'yi aşacak. En düşük emekli aylığında gözler Cumhurbaşkanı'nda olacak. Beklenti en düşük aylığın 14 bin-14 bin 500 liraya çıkarılması yönünde

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 08:47, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:47
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Emekli ve memur maaşı netleşiyor! işte masadaki rakamlar

TÜİK tarafından bugün açıklanacak enflasyon oranı ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam ile memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı netleşecek. Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 14,57 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralıkta enflasyonun yüzde 1,72 olarak gelmesi bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,54'e çıkacak. Enflasyon yüzde 2 gelirse de altı aylık enflasyon yüzde 16,86'ya yükselecek. Bu çerçevede, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 16-17 zam yapılacağı tahmin edilirken, refah payı eklenmesi 'zayıf ihtimal' olarak değerlendiriliyor.

MEMURUN ZAMMI %12'Yİ GEÇECEK

Memur ve memur emeklileri geçen temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. Bu yılın ilk altı ayı için yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ilave olarak bugün açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte oluşacak 6 aylık enflasyonun farkı maaşlara yansıtılacak. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,72 olması halinde enflasyon farkı yüzde 5,95'e ulaşacak. Böylece, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme ile birlikte alacağı toplam zam oranı yüzde 12,62'yi bulacak. Aralık enflasyonu yüzde 2'ye yaklaşırsa, memur ve emeklisinin alacağı zam oranı biraz daha yükselecek.

Diğer yandan, halen 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında yapılacak artış da merak konusu. Hükümet cephesinde yeni tutarın 14 bin-14 bin 500 lirayı aşmayacağı değerlendirilirken, AK Parti'de ise en düşük emekli aylığının 14 bin 200 lira olacağı tahmin ediliyor. Şu anda 4 milyona yakın emekli, 'en düşük emekli aylığı' kategorisinde yer alıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında bulunuyor. Tüm bu kök maaşlar 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. En düşük aylıkta yapılacak artıştan kaç kişinin yararlanacağı ve bütçeye maliyeti, yeni rakamın tespitinde belirleyici olacak. Yapılacak etki analizi çalışmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alternatifli bir tablo ve bütçeye getireceği maliyeti içeren bir çalışma sunulacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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