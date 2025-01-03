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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu yağışa dikkat

Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 07:44, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:48
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Meteoroloji uyardı! Hafta sonu yağışa dikkat

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul

İstanbul'da hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Güneyde hafif yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Ankara

Ankara'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İzmir

İzmir'de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Batı kesimlerinden başlamak üzere aralıklı yağmur ve yağış tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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