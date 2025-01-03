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İşçi dostu esnek mevzuat geliyor

Çalışma hayatında meydana gelebilecek gelişmeler karşısında işçinin hakkını koruyan daha esnek bir mevzuat devreye alınacak. Bu kapsamda, çalışma hayatında karar süreçlerinde yaşanabilecek belirsizlikler ortadan kaldırılacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 07:54, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 07:56
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İşçi dostu esnek mevzuat geliyor

Çalışma hayatında meydana gelebilecek gelişmeler karşısında işçinin hakkını koruyan daha esnek bir mevzuat devreye alınacak. Bu kapsamda, çalışma hayatında karar süreçlerinde yaşanabilecek belirsizlikler ortadan kaldırılacak. İstifa eden ya da işten çıkarılan çalışanın hakkını uzun vadelere yayılan şekilde ödenmesinin önüne geçilecek. İş alım ve işten çıkarma süreçlerinden işçilerin tazminat hakkı başta olmak üzere hak kaybına neden olacak tüm süreçler çalışan lehine kısa sürede sonuçlandırılacak.

ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ YETERSİZ

Çalışma Genel Müdürlüğü, Türkiye iş hayatında ortak çalışma kültürünün yetersiz olduğunu tespit etti. Çalışanın işyerini veya kurumunu sahiplenme ve katılım konularında eksiklikler yaşandığını gözlemledi. Bu noktada gerek kamuda gerekse de özel sektörde gözlenen eksikliklerin giderilmesi için ikinci mevzuat düzeyinde çözüm üretilmesinde karar kılındı. Genel Müdürlük yine karar alma süreçlerindeki belirsizlikler yaşadığını tespit etti.

KARAR ALMADA BELİRSİZLİKLER VAR

Tedbirlerin sorumlu kurumlarca alınması gerektiğini vurguladı. Buna göre, çalışma hayatında yaşanan ya da yaşanabilecek gelişmeler karşısında çalışanın hakkını koruyan daha esnek bir mevzuat devreye alınacak. Bu kapsamda, çalışma hayatında karar süreçlerinde yaşanabilecek belirsizlikler ortadan kaldırılacak. İstifa eden ya da işten çıkarılan çalışanın hakkını uzun vadelere yayılan şekilde ödenmesinin önüne geçilecek.

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR

pların yani çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlıların istihdamına ilişkin toplumsal farkındalık düzeyinin yeterli seviyeye ulaşamadığı da tespit edildi. İşgücüne dahil olmayan nüfusun ekonomide aktif hale gelmesi amacıyla kadın ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılımın teşvik edilmesine, yeşil ve dijital dönüşümün de gerektirdiği mesleki becerilerin kazandırılmasına ve işgücü piyasasının esnekleştirilmesine yönelik programlar hayata geçirilecek.

Uğur Duyan

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