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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Ocak 2025)

3 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,40 liradan, euro 36,41 TL seviyelerinden işlem görüyor. 3 Ocak Cuma güncel döviz kurları şöyle...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 08:00, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:01
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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Ocak 2025)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,3851 (alış) 35,4063'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4140 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altın fiyatları ne kadar? (3 Ocak 2025)

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