Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (3 Ocak 2025)
3 OCAK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni gün de İstanbul serbest piyasada dolar 35,40 liradan, euro 36,41 TL seviyelerinden işlem görüyor. 3 Ocak Cuma güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 08:00, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:01
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.
Yeni günde Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,3851 (alış) 35,4063'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,4140 TL seviyelerinde seyrediyor.Altın fiyatları ne kadar? (3 Ocak 2025)