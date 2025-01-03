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Hakime hediye çikolata kutusundan dolar çıktı

Öğrencisi olan hakime 2 bin 500 dolar rüşvet vermeye çalıştığı öne sürülen avukata 6 yıla kadar hapis istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 08:16, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:32
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Hakime hediye çikolata kutusundan dolar çıktı

Kocaeli Adliyesi'nde, Hakim Alper U.'ya (34) hediye olarak bıraktığı poşetten çikolata ve 2 bin 500 dolar çıkınca 'Rüşvet' suçlamasıyla tutuklanan Avukat Seyithan D. (53), hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 25 Kasım 2024 tarihinde Kocaeli Adliyesi'nde meydana geldi.

Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanan ve hakkında adli kontrol kararı verilen R.Y.'nin avukatı Seyithan D., davaya bakan Hakim Alper U.'nun yanına gitti.

Adli kontrol kararının kaldırılmasını talep eden Avukat Seyithan D., yanında getirdiği kağıt poşeti, mahkeme başkanı Alper U.'nun odasında bırakıp çıktı.

Hakim Alper U., içini kontrol ettiği poşette çikolata ve 2 bin 500 dolar olduğunu gördü.

Alper U., odadan çıkan Avukat Seyithan D.'nin peşinden giderek poşeti geri verdi, ardından da kalem personeli ile tutanak tutup Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Seyithan D., 10 gün sonra tekrar Hakim Alper U.'nun yanına gidip özür diledi.

Alper U., avukatı dışarı çıkarıp yaşanılan bu durumu tutanak altına aldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Avukat Seyithan D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNDU'

Hakim Alper U. savcılıkta verdiği ifadede Avukat Seyithan D.'nin üniversitede hocası olduğunu ve Kocaeli Adliyesi'ne atandığı için kendisini ziyaret ettiğini ifade ederek, "Görüşmemiz esnasında başka bir avukatın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebinde bulunduğunu söyledi. Ben de dosyanın Yargıtay'da olduğunu, adli kontrol kaldırma talebinin Yargıtay sonrası değerlendirileceğini söyledim. Kendisi de yeniden talepte bulunacağını ifade etti. Sonrasında odamdan ayrıldı" dedi.

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