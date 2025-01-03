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Gözler enflasyonda: Ekonomistler ne bekliyor?

CNBC-e'nin 26 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre, aralıkta TÜFE'nin yüzde 1,67 artması bekleniyor. Enflasyonun 2024'ü yüzde 45,23 seviyesinde kapatacağı öngörülüyor.

Haber Giriş : 03 Ocak 2025 08:35, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 08:37
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Gözler enflasyonda: Ekonomistler ne bekliyor?

2024 enflasyonu saat 10.00'da belli oluyor.

CNBC-e'nin 26 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin enflasyon anketine göre, TÜFE'nin aralık ayında yüzde 1,67 artması, 2024'ü yüzde 45,23'le kapatması bekleniyor.

Aylık TÜFE'ye dair en düşük beklenti yüzde 1,1, en yüksek beklenti yüzde 2,02 seviyesiyken ortalama yüzde 1,66'ya işaret ediyor.

Yıllık rakamda ise en düşük beklenti açıklayan kurum yüzde 44,3, en yüksek beklenti açıklayan kurum yüzde 46 tahminini paylaşıyor, ortalama ise yüzde 45,23 seviyesinde.

6 ay sonra yüzde 2'nin altına inecek

Enflasyonun beklentiler paralelinde gelmesi durumunda TÜFE hazirandan bu yana ilk kez aylık bazda yüzde 2'nin altında artış gösterecek. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 artmıştı.

Enflasyon temmuzda yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde yüzde 2,88 ve kasımda yüzde 2,24 artış kaydetti.

TCMB ana eğilimde düşüşe işaret etmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizde 250 baz puanlık indirimin yapıldığı karar metninde, "Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir" ifadesini kullanmıştı.

OVP yüzde 41,5, Merkez yüzde 44 öngörüyor

Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası ise 2024 enflasyon tahminini son enflasyon raporunda yüzde 44'e çıkarmıştı.

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