Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden, sesi ve besteleriyle milyonların kalbinde taht kuran Ferdi Tayfur, uzun süredir tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının vefatı, sanat ve müzik dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

İlk tören MESAM tarafından gerçekleştirilecek

Ferdi Tayfur için düzenlenecek cenaze töreninin detayları Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül tarafından açıklandı. Ergül, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının sevenlerini ve dostlarını son bir veda için törene davet etti.

4 Ocak'ta toprağa verilecek

Tayfur için ilk tören, 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (Türk Telekom Opera Salonu) MESAM tarafından gerçekleştirilecek. Bu törenden sonra cenaze, ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.