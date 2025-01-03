Yangın faciası: 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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