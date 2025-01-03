DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret
DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 09:59, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:47
Dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti, Pazartesi günü, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya gelecek.
Ardından, salı günü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme gerçekleştirileceği belirtildi.