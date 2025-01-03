Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurlar 2024'ün 2. altı ayı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı almıştı. 2025'in ilk 6 ayı için de yüzde 6 zam alındı.

Memurlar, Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 19,31 zam almıştı.

Enflasyon Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayında yüzde 2,97, Ekim ayında yüzde 2,88, Kasım ayında yüzde 2,24, Aralık ayında da yüzde 1.03 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 çıkmış durumda.

NE KADAR ENFLASYON FARKI ALINDI?

Aralık enflasyonu ile beraber 6 aylık enflasyon yüzde 10'u aşması durumunda aşılan miktar kadar fark alacaktı.

Enflasyon farkı ve 2025 yılının ilk 6 ayı için alınan yüzde 6 zam ile birlikte memurlar toplamda yüzde 11,54 zam alacak.

Memurlar.net olarak enflasyon rakamlarına göre maaş robotunu güncelleyeceğiz.

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Edip Üzen