Bedelli askerlik ücreti belli oldu

TÜİK verilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 arttı, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oldu. 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 58.51 olarak hesaplanırken; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.

TEMMUZ AYINDA 217 BİN TL OLMUŞTU

Öte yandan merakla beklenen bedelli askerlik ücreti de netleşti. Memur maaşlarına yapılan zam ve enflasyon verilerine göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31'lik zamla birlikte 217.871 TL'ye yükselmişti.

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti, TÜİK'in bugün açıkladığı verilerin ardından Ocak 2025'ten itibaren yüzde 11,54 artışla 243.013,36 TL oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Bedelli askerlik ücreti, T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde ödenmektedir. Ödemeler, belirlenen süreler içerisinde banka aracılığıyla gerçekleştirilir. Herhangi bir aksama olmaması için, asker adaylarının ödemelerini zamanında yapmaları önemlidir.