Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum.

Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."