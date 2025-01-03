Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,07 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.990,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 değer kazancıyla 9.961,34 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 arttığını tahmin ediyor.



Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.850 ve 9.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.