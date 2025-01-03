2025-YÖKDİL/1: Başvuru kılavuzu yayımlandı

2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YÖKDİL/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2025-YÖKDİL/1: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri