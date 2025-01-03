Yılmaz: Dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Yılmaz sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz.

Tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Uyguladığımız politikalar sayesinde 2024 yıl sonu enflasyonu geçen yıla göre 20,4 puan azalarak yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı haziran ayından itibaren ise yıllık enflasyondaki düşüş 31,1 puana ulaşmıştır.

Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte belirginleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş aralık ayında sürmüştür.