e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı
e-Tebligat ile geçen yıl 6 milyar lira tasarruf sağlandı
4 ilde ekmeğe zam geldi
4 ilde ekmeğe zam geldi
2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklama
2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklama
Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
Rojin'in babası: Gece gündüz aklımdan çıkmıyor
'Ortadoğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak'
'Ortadoğu ve Körfez'in ticarette lojistik merkezi Hatay olacak'
Adalet Bakanlığı'ndan sahte hesap hakkında açıklama
Adalet Bakanlığı'ndan sahte hesap hakkında açıklama
TikTok'taki kolonya akımı, 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu
TikTok'taki kolonya akımı, 10 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Bakan Tekin: Gençlik tarihine sahip çıkmalı
Bakan Tekin: Gençlik tarihine sahip çıkmalı
51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi
51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: SGK'yı batırmak bir CHP geleneği
'4 milyon insan ölümle burun buruna'
'4 milyon insan ölümle burun buruna'
Yemek kartlarından prim alınacak mı?
Yemek kartlarından prim alınacak mı?
Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası
Hamile öğretmeni işten çıkaran koleje 'ayrımcılık tazminatı' cezası
'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'
'Türkiye'nin kedi sevgisi büyüleyici'
'Influencer'lara yasal ve etik eğitim
'Influencer'lara yasal ve etik eğitim
Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak
Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına verilecek tutar netleşti
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması!
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukta 8 tutuklama
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
Emeklilere ücretsiz oldu: e-Devlet'ten erişim sağlanıyor
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
MTV'de ilk taksit ödemeleri başladı: Son gün 31 Ocak
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
İmralı heyeti Devlet Bahçeli ile ne konuştu? Ahmet Türk'ten açıklama
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
Memur maaş zammı birçok kalemi etkiledi
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
2 yıllık davada karar çıktı: Kadın öğretmen, kocasına nafaka ödeyecek
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı!
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
Sosyal yardım alan öğrencilere ulaşım desteği artırıldı
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında bilgi sızdıran 3 polise dava
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
Aralıkta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

4 ilde ekmeğe zam geldi

Ankara, Bolu, Aydın ve Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 21:45, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 21:49
Yazdır

Ankara'da ekmek fiyatlarına yeni zam geliyor. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Anlıaçık, 3 Ocak itibarıyla ekmek fiyatlarının artacağını açıkladı.

Yeni Ankara'da yer alan habere göre, Anlıaçık yaptığı açıklamada, "3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi" diyerek fiyat değişikliğinin gerekçesini, artan maliyetlere bağladı. Fırıncılar, un, maya ve enerji gibi temel girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Anlıaçık, "Son dönemde hem enerji hem de hammadde fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yeni fiyatlar bu maliyet artışlarını dengelemek için belirlendi" dedi.

Bursa'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak. Fırıncılar kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.

Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

Bolu'da ekmeğe zam geldi

Bolu'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, maliyet artışları nedeniyle 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL olduğunu açıkladı. Abak, "Zam kaçınılmaz hale geldi. Dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL ve köy ekmeğinin 50 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

----------------------------------------------

Aydın'da ekmeğe zam geldi

Girdi maliyetlerinde yaşanan artış üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını talep etti.

Oda tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verildi.

Akdağ, artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini ifade ederek 7 Ocak tarihinden itibaren ekmeğin yüzde 25 zamlı satılacağını duyurdu.

Alınan karara göre Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL'ye, 100 gram simit ise 15 TL'ye satılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber