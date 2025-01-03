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Üç ilde ekmeğe zam geldi

Ankara, Bolu ve Bursa'da ekmek fiyatlarına zam geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 21:45, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 22:04
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Ankara'da ekmek fiyatlarına yeni zam geliyor. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Anlıaçık, 3 Ocak itibarıyla ekmek fiyatlarının artacağını açıkladı.

Yeni Ankara'da yer alan habere göre, Anlıaçık yaptığı açıklamada, "3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi" diyerek fiyat değişikliğinin gerekçesini, artan maliyetlere bağladı. Fırıncılar, un, maya ve enerji gibi temel girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Anlıaçık, "Son dönemde hem enerji hem de hammadde fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yeni fiyatlar bu maliyet artışlarını dengelemek için belirlendi" dedi.

Bursa'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak. Fırıncılar kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.

Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak.

Bolu'da ekmeğe zam geldi

Bolu'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, maliyet artışları nedeniyle 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL olduğunu açıkladı. Abak, "Zam kaçınılmaz hale geldi. Dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Abak, 200 gram ekmeğin 12,5 TL, 400 gram ekmeğin 25 TL ve köy ekmeğinin 50 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

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