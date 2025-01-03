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İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...

TÜİK 2024 Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. Açıklanan enflasyon oranına göre emekli-memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yeni yıl itibarıyla kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan düzenlemeler sonucunda, meslek gruplarına göre 15 Ocak itibarıyla ödenecek maaşlar haberimizde...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 11:40, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:43
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İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...

TÜİK 2024 Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 15,75 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 11,54 oranında maaş farkı alacak.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

15 Ocak itibarıyla ödenecek maaşlar şöyle olacak:

Öğretmen: Yeni başlayan bekar bir öğretmen 15 Ocak itibarıyla 44.586 TL maaş alacak. Öğretmen maaşlarına, girdikleri ek ders saatlerine bağlı olarak ek ders ücretleri de ilave edilecek.

Polis: Yeni başlayan bekar bir polis 15 Ocak'ta 56.033 TL maaş alacak.

Mühendis: Yeni başlayan bekar bir mühendis 15 Ocak'ta 58.274 TL maaş alacak.

İmam Hatip: Yeni başlayan bekar bir imam hatip 15 Ocak'ta 44.068 TL maaş alacak.

Hemşire: Yeni başlayan bekar bir hemşire 15 Ocak'ta 49.923 TL maaş alacak.

Zabıt Katibi: Yeni başlayan bekar bir zabıt katibi 15 Ocak'ta 45.038 TL maaş alacak.

Gassal: Yeni başlayan bekar bir gassal 15 Ocak'ta 40.272 TL maaş alacak.

Memur ve emeklinin zam oranları netleşti! İşte zamlı maaşlar

2025 OCAK EN DÜŞÜK SENDİKALI MEMUR MAAŞI 41.091 TL

ÜNVAN

2024 MAAŞI NE KADAR?

2025 MAAŞI NE KADAR?
MEMUR LİSE 12/1 36.840 TL 41.091 TL
MEMUR LİSE 3/1 41.100 TL 45.842 TL
MEMUR LİSANS 1/4 42.860 TL 47.806 TL
HEMŞİRE 8/1 45.230 TL 50.449
HEMŞİRE 4/1 49.500 TL 55.212 TL
ÖĞRETMEN 1/4 45.070 TL 50.271 TL
ÖĞRETMEN 8/1 42.185 TL 47.053 TL
MÜHENDİ 8/1 53.145 TL 59.277 TL
MÜHENSİ 1/4 58.250 TL 64.972 TL
TEKNİKER 2/4 48.000 TL 53.539 TL
TEKNİSYEN 3/4 43.600 TL 48.631 TL
İMAM HATİP 1/4 43.250 TL 48.241 TL
İMAM HATİP 8/1 41.695 TL 46.506 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 54.850 TL 61.179 TL
ŞEF 4/1 44. 260 TL 49.367 TL
PROFESÖR 1/4 83.815 TL 93. 487 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ 4/1 50.700 TL 56.550 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 57.050 TL 63.633 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 17.587 TL 19.616 TL

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