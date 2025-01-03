İşte 2025 yılında kalem kalem memur maaşları...

TÜİK 2024 Aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı netleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 15,75 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 11,54 oranında maaş farkı alacak.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

15 Ocak itibarıyla ödenecek maaşlar şöyle olacak:

Öğretmen: Yeni başlayan bekar bir öğretmen 15 Ocak itibarıyla 44.586 TL maaş alacak. Öğretmen maaşlarına, girdikleri ek ders saatlerine bağlı olarak ek ders ücretleri de ilave edilecek.

Polis: Yeni başlayan bekar bir polis 15 Ocak'ta 56.033 TL maaş alacak.

Mühendis: Yeni başlayan bekar bir mühendis 15 Ocak'ta 58.274 TL maaş alacak.

İmam Hatip: Yeni başlayan bekar bir imam hatip 15 Ocak'ta 44.068 TL maaş alacak.

Hemşire: Yeni başlayan bekar bir hemşire 15 Ocak'ta 49.923 TL maaş alacak.

Zabıt Katibi: Yeni başlayan bekar bir zabıt katibi 15 Ocak'ta 45.038 TL maaş alacak.

Gassal: Yeni başlayan bekar bir gassal 15 Ocak'ta 40.272 TL maaş alacak.

Memur ve emeklinin zam oranları netleşti! İşte zamlı maaşlar

2025 OCAK EN DÜŞÜK SENDİKALI MEMUR MAAŞI 41.091 TL

