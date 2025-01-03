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Bakanlıktan öğrencileri sevindiren haber! Ulaşım desteğinde limit yükseldi

Sosyal yardımdan faydalanan hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği'nin üst limit tutarı tek yön için 1900 liraya yükseltildi. Destekten bugüne kadar yararlanan öğrenci sayısı ise 100 bini aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 11:40, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 13:25
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Bakanlıktan öğrencileri sevindiren haber! Ulaşım desteğinde limit yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için 2022 yılında hayata geçirilen Ulaşım Desteği'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ettiğini hatırlattı.

Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, orta öğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine Ulaşım Desteği ile katkıda bulunduklarını kaydeden Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerine gidiş dönüş olmak üzere yılda dört kez destek sağladıklarını ifade etti.

"Bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yararlandı"

Öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize 2025 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarını güncelleyerek tek yön için 1250 liradan 1900 liraya yükselttik. Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız ulaşım desteğimizden bugüne kadar 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız."

Bakan Göktaş, destek programına başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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