Pazartesi başlayacak: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geliyor

26 Aralık'ta yapılması planlanan ancak 6 Ocak tarihine ertelenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıyla birlikte İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifesi yeniden belirlenecek.

Halihazırda yürürlükte olan tarifede tam basım ücreti 20 lira olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) alt komisyonlara sunduğu ilk teklifte ücret tarifesine yüzde 55 zam yapılmasını talep etti.

TEKLİF KABUL EDİLİRSE TEK GEÇİŞ ÜCRETİ 31 LİRAYA YÜKSELECEK

İBB tarafından sunulan teklifin kabul edilmesi halinde, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak. Söz konusu artış oranının aynı şekilde abonman ücretlerine yansıtılması halinde ise 180 biletlik abonman ücretleri 2 bin 433 liraya ulaşmış olacak.

YÜZDE 30 ZAM BEKLENİYOR

Son olarak Ağustos ayında zamlanan toplu ulaşım ücret tarifesinin ocak ayı itibarıyla yüzde 30 seviyesinde zamlanması öngörülüyor. Mevcut tarifelerdeki artış oranının yüzde 30 olması halinde İstanbulkart ile tek geçişin ücreti 26 liraya yükselecek.

Kaynak: Mustafa Balcı