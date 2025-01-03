Çocuk yardımı ne kadar oldu? SED zammı netlik kazandı
SED yardımları, memur maaş zammına paralel olarak Ocak 2025'te artış gösterdi. Buna bağlı olarak yeni çocuk yardımı tutarları belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2024 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranları belirlendi. Bu zamlar, SED dahil olmak üzere çeşitli sosyal yardım kalemlerini de etkiledi.
ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU?
2025 yılında çocuk yardımı parası açıklanan enflasyon verisiyle birlikte güncellendi:
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Okul Öncesi Çocuk
Eski Tutar: 4.312,03 TL
Yeni Tutar: 4.810 TL
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İlköğretim Çocuk
Eski Tutar: 6.468,05 TL
Yeni Tutar: 7.215,1 TL
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Ortaöğretim Çocuk
Eski Tutar: 6.899,25 TL
Yeni Tutar: 7.696,1 TL
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Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk
Eski Tutar: 4.312,03 TL
Yeni Tutar: 4.810 TL
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Yüksek Öğretim Çocuk
Eski Tutar: 7.761,66 TL
Yeni Tutar: 8.658,1 TL
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Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç
Eski Tutar: 3.449,62 TL
Yeni Tutar: 3.848 TL
SED ÖDEMELERİ 2025 YILINDA NE KADAR ZAMLANDI?
Memur maaşlarına yapılan yüzde 11,55 oranındaki zam, SED ödemelerinde de yansıdı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,03 olarak gerçekleşti ve 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 oldu.
Memur maaşlarındaki artış, sosyal yardım ödemelerine doğrudan etki ediyor. Bu nedenle, SED ödemelerindeki artış oranı, memur zammı ile uyumlu olarak belirlendi.