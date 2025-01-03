İmar planlarına erişim 'E-Plan Otomasyon Sistemleri' uygulamasıyla yapılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce hizmete sunulan "E-Plan Otomasyon Sistemleri" uygulamasıyla, tüm imar planları dijital ortamda arşivlendi.

Yeni uygulamayla internet ve mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükteki imar planlarına erişilebiliyor. Ayrıca bu sistem ile imar planları üzerinde yapılan son güncellemeler ve askıya çıkarılan tüm imar planları için parsel sahipleri e-Devlet üzerinden bilgilendiriliyor.

250 binin üzerinde de kayıtlı mekansal plan bulunuyor

Sistemde 25 bin kurumsal kullanıcı ve 250 binin üzerinde de kayıtlı mekansal plan bulunuyor.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, uygulamayla ilgili açıklamasında, Türkiye'deki tüm imar planlarıyla ilgili askı süreçlerini ve kesinleşen planlarla ilgili tüm bilgilerin hem internet hem de mobil uygulaması üzerinden görülebileceğini belirtti.

Artık plan değişikliklerinde parsel maliklerinin e-Devlet kapısı üzerinden bilgilendirildiğini ifade eden Alan, itirazların da e-Devlet kapısı üzerinden yapabildiğini açıkladı.

"E-Plan Otomasyon Sistemi"nin ileri seviye bir coğrafi bilgi sistemi uygulaması olduğunu vurgulayan Alan, "Aynı zamanda akıllı şehirler için de çok önemli bir altlık oluşturacak, buna da son derece önem veriyoruz. Bu yazılım ve buna benzer yazılımlar akıllı şehirlerin de en önemli uygulamalarından biri haline gelecek. Bilgi erişiminde şeffaflığı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.