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MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde yarın son gün.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 11:08, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:09
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MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün

2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak itibarıyla başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, bu taksit için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Vatandaşlar, MTV borçlarını sorgulamak ve ödemek için şu yöntemleri kullanabilir:

  • Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil Uygulaması: Şifre girişi yapmadan plaka, T.C. Kimlik Numarası ile "Tescil Tarihi" veya "Sahiplik Belge Tarihi" bilgileriyle MTV borçları görüntülenebilir.
  • Vergi tahsiline yetkili bankalar: Banka kartı, kredi kartı ya da banka hesabından havale yöntemiyle ödeme yapılabilir.
  • Vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden de ödemeler gerçekleştirilebilir.
  • Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankalara ait kartlar da ödeme için kullanılabilir.

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'ta tamamlanacak.

MTV ödemeyenlere gecikme faizi

31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

2025 yılı için belirlenen MTV tutarları, araçların motor hacmine ve yaşına göre farklılık gösteriyor. En düşük MTV tutarı 499 lira olarak belirlenirken, en yüksek tutar 230 bin liraya kadar çıktı.

1300 cm³ ve Altı Motor Hacmi(değeri 455 bin 300 lirayı aşan bir aracın yıllık MTV tutarı):

  • 1-3 yaş: 5.803 TL
  • 4-6 yaş: 4.042 TL

1301-1600 cm³ Motor Hacmi(değeri 455 bin 300 lirayı aşan bir aracın yıllık MTV tutarı):

  • 1-3 yaş: 10.112 TL
  • 4-6 yaş: 7.577 TL

1601-1800 cm³ Motor Hacmi(değeri 651 bin 700 lirayı aşan bir aracın yıllık MTV tutarı):

  • 1-3 yaş: 17.866 TL
  • 4-6 yaş: 13.956 TL

Motosikletler için MTV Tutarları

  • 100-250 cm³ Motor Hacmi:
    • 1-3 yaş: 899 TL
  • 251-650 cm³ Motor Hacmi:
    • 1-3 yaş: 1.862 TL
  • 651-1200 cm³ Motor Hacmi:
    • 1-3 yaş: 4.808 TL
  • 1201 cm³ ve Üzeri Motor Hacmi:
    • 1-3 yaş: 11.066 TL

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