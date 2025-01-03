Narin cinayeti soruşturmasında adı geçen imam ihraç edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan imam R.K. hakkında çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Telefonunda Uygunsuz Görüntüler Tespit Edildi

Soruşturma sırasında imam R.K.'nin telefonunda uygunsuz görüntülerin bulunduğu iddia edildi. Bu gelişme üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, R.K.'yi açığa aldı ve hakkında idari soruşturma başlattı.

İhraç Kararı Tebliğ Edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen iki müfettişin hazırladığı rapor sonucunda, R.K.'nin meslekten ihraç edilmesine karar verildi. Karar, Diyarbakır İl Müftülüğü tarafından R.K.'ye tebliğ edildi.