Mardin'de art arda 3 otomobilin çarptığı kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a, plaka ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 3 otomobil art arda çarptı.

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