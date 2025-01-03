'Yenidoğan Çetesi' fezlekesi tamamlandı: Şüphelilere ağır suçlamalar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete lideri Fırat Sarı ve bağlantılı olduğu 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivilin de aralarında bulunduğu şüphelilere ağır suçlamalar yöneltildi.

Ağır Suçlamalar ve Cezalar

Hazırlanan fezlekede, Doktor Dursun Eryılmaz hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hemşire Serenay Şenkalaycı'ya ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve "zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendi.

Savcıyı Tehdit Eden Şüpheliye Cezai Talep

Fezlekede, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede, Zengin'in savcıyı tehdit ederek örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in tahliyesini sağlamaya çalıştığı belirtildi.

Örgütle Geniş Bağlantılar

HTS kayıtlarına göre, Zengin'in Beylikdüzü Medilife Hastanesi Mesul Müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, tahliye edilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası Yavuz Ç. ile ise 110 kez irtibat kurduğu tespit edildi. Fezlekede, bu irtibatların tehdit eyleminden çok önceye dayandığı vurgulandı.

Soruşturma Devam Ediyor

Fezlekede, Zengin'in tehdit eyleminin örgüte yardım etme kapsamında değerlendirildiği ve bu suçlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Diğer 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.