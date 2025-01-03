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Hasarlı kaza sonrası çıkan kavga ölümle bitmişti: 4 zanlı tutuklandı

Antalya'da maddi hasarlı kaza sonrası çıkan ve 1 kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 18:46, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:26
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Hasarlı kaza sonrası çıkan kavga ölümle bitmişti: 4 zanlı tutuklandı

Antalya'da önceki gece saat 01.15 sularında Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda gece mesaisi biten otel çalışanlarını taşıyan servis aracına, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından otomobilden inen 4 kişi ile servis sürücüsü arasında polisi çağırma nedeniyle tartışma çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, Servis aracında bulunan ve bir otelde barmen olarak çalışan bir kız çocuğu babası olan İsmail Takdir Kirişçi (35), göğsünden aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

4 zanlıda tutuklandı

Sağlık ekipleri ve doktorların müdahalesi ile 2 kez duran kalbi tekrar çalıştırılan Kirişçi, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüphelilerden 17 yaşındaki F.S. Çocuk Şube Müdürlüğü, diğer şüpheliler Muhammet D. (29), Mehmet A. (46) ve Hasan S. (26) ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İfadelerinde alkollü oldukları ve olay anını hatırlamadıklarını belirten şüphelilerden F.S., Mehmet A., Hasan S. ve Muhammet D. savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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