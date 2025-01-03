15 yaşındaki Rafet'in ölümünde anne ve babası tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kız kardeşi Eylül Dinç ise serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, Dinç'in öldürülmesiyle ilgili anne Sevinç ile baba Mehmet Dinç ve kız kardeşi Eylül Dinç'i gözaltına aldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net