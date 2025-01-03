13 yaşındaki çocuk 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Gebze Hacıhalil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 7. katında meydana geldi. Gebze Osman Gazi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eyüp Efe Özuygur, tuttuğu orucun ardından, iftarını yaptıktan sonra odaya geçti. Bu sırada mutfakta bulaşık yıkayan annesi, bir süre sonra duyduğu gürültü sebebiyle odaya koştu. Eyüp Efe Özuygur'u odada göremeyen anne, diğer odaları da kontrol ettikten sonra balkondan aşağıya baktı. Oğlunu yerde yatar vaziyette gören anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Eyüp Efe Özuygur'u ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eyüp Efe Özuygur, ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

Eyüp Efe Özuygur'un okul çıkışlarında, mahallesindeki camiye giderek vaizlik yaptığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.