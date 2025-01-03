Depremde 51 kişinin öldüğü binaların müteahhidi tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Güven ve Akar apartmanları da yıkılmıştı. Yıkılan binaların enkazında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Depremden sonra savcılık tarafından binanın çürük olduğu, zeminin etüdünün yapılmadı ve ruhsatsız olarak inşa edildiği gerekçesiyle İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Dava kapsamında her iki binanın da Karadeniz Teknik Üniversitesinden teknik rapor alınmış ve raporda Güven ve Akar apartmanının yıkılmasında müteahhit Mesut A.'nın ağır, tam ve asli kusurlu olduğu tespit edilmişti.

Müteahhit başka birine ait kimlik ile yakalandı

Savcılık tarafından açılan soruşturma kapsamında her iki apartmanın da müteahhidi olan Mesut A. hakkında tutuklama kararı çıktı. Emniyet güçleri, müteahhidi 19 Mart 2023 tarihinde Oğuzeli ilçesi havaalanı bulvarında yol araması esnasında başkasına ait kimlik ile yakalamış ve çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güven ve Akar apartmanlarının sanık müteahhidine tahliye kararı

Sanık müteahhit Mesut A. hakkında, 2 apartmanla ilgili tutuklu olarak ayrı ayrı yargılandığı İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalar sonucunda tahliye kararı verdi. Tahliye kararları sonrası Akar Apartmanı'nın bir sonraki duruşması 14 Şubat 2025'e, Güven Apartmanı'nın bir sonraki duruşması ise 24 Şubat 2025 tarihine ertelendi. Tahliye kararlarıyla birlikte 51 kişinin yaşamını yitirdiği binalarla ilgili davalarda tutuklu sanık kalmazken ölenlerin yakınları ve avukatları tahliye kararına tepki gösterdi.

"Sanık müteahhit uzun süre kaçmıştır"

Davanın avukatı Abdullah Yalçın, "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş İli merkezli depremler sonucu şuan yıkıntıları üzerinde bulunduğumuz Akar Apartmanı ve az ileride bulunan Güven Apartmanı yıkılmıştır. Bu binaların yıkılması sebebiyle 51 kişi göçük altında kalarak vefat etmiştir. Daha sonra İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmalar başlatılmıştır. İş bu soruşturma dosyaları nezdinde bahse konu binalarda ivedi olarak bilirkişiler ile keşif ve delil tespiti yapılmış, bilirkişiler tarafından ivedi olarak ön bilirkişi rapor düzenlenmiştir. Ön bilirkişi raporlarında binaların inşası aşamasında usulsüzlükler olduğu tespit edilmiştir. Bu durum üzerine Mesut A. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır. Mesut A. uzun süre kaçmıştır. Daha sonra Gaziantep ili İslahiye ilçesinde ikamet eden Mesut A., Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde kolluk görevlileri tarafından üzerinde başkasına ait kimlik ile yakalanmış ve tutuklanmıştır. Mesut A. uzun bir süre kaçmış ve yakalanmamak, tespit edilmemek için başkasına ait kimliği kullanmıştır" dedi.

"Müteahhit Mesut A. hakkında verilen tahliye kararı hukuka ve hakkaniyete aykırıdır"

Avukat Yalçın, "Soruşturma dosyaları nezdinde soruşturma devam ederken Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden teknik rapor alınmış ve raporlarda müteahhidin ağır, tam ve asli kusurlu olduğu tespit ve beyan edilmiştir. Soruşturma aşmasının bitmesinin ardından Akar Apartmanı için İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi 2024/23 E. Sayılı dosya nezdinde, Güven Apartmanı için ise İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi 2024/24 E. Sayılı dosya nezdinde davalar açılmıştır. Fakat, 'Akar Apartmanı' ve 'Güven Apartmanı' isimli binaların yıkılmasında müteahhit Mesut A.'nın tam, ağır ve asli kusurlu bulunmasına rağmen, müteahhit Mesut A.'nın daha önce firar etmesine rağmen, bahse konu apartmanların yıkılması sebebiyle 51 kişinin vefat etmesine rağmen ve savcılık makamının sanık müteahhit Mesut A'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaada bulunmasına rağmen Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanık Mesut A. tahliye edilmiştir. Müteahhit Mesut A. hakkında verilen tahliye kararı hukuka ve hakkaniyete aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

"Mesut A. para kazanma hırsıyla hareket ederek binaları çürük olarak inşa etmiş"

Avukat Yalçın, "Müteahhit hakkında verilen tahliye kararı şuan burada bulunan, aile fertlerini kaybeden tüm müştekileri derinden üzmüş ve müştekilerin hukuka ve adalete olan güvenini sarsmıştır. Zira sanık Mesut A. para kazanma hırsıyla hareket ederek binaları çürük olarak inşa etmiş ve 51 kişinin vefat etmesine sebep olmuştur. Bu binalarda göçük altında kalarak yaralanan müştekilerin hala tedavisi devam ederken ağır ve asli kusuru ile müştekilerin yaralanmasına sebep olan müteahhidin tahliye edilmesi müştekileri derinden üzmüştür. Müteahhidin kötü niyetli hareket ederek 51 kişinin vefat etmesine sebep olmasına rağmen müteahhit hakkında verilen tahliye kararı kamuoyu vicdanını derinden üzmüş ve kamuoyu nezdinde hukuka ve adalete olan güveni sarsmıştır. Güven Apartmanında ve Akar Apartmanında toplam 51 kişinin göçük altında kalarak vefat etmesine sebep olan müteahhit Mesut A. hakkında tahliye kararı verilmesi kamuoyunun hak arama hürriyetini zedelemiş ve kamuoyu nezdinde 'cezasızlık' algısının pekişmesine sebebiyet vermiştir. Tahliye kararı hukuka, adalete ve hakkaniyete olan güveni sarsmıştır" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarıma mezar almışım"

Akar Apartmanı'nda iki çocuğunu kaybeden Emine Cihangir isimli depremzede, "Üç yıl önce bu binayı almıştım. Güvenilir olur, çoluk çocuğuma iyi bir hayat yaşatırım diye aldım. Fakat çocuklarıma mezar almışım. Çürük bir binaymış. İki yavrum gitti. Saniye ile depremin altında kaldık. Ben adalet istiyorum, o kadar delil olmasına rağmen müteahhidin çıkmasına biz çok üzülüyoruz, adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu binada ağabeyim, yengem ve 4 de yeğenimi kaybettim"

Akar Apartmanı'nda ağabey ve ailesini kaybeden Mahmut Cihangir ise, "Bu binada ağabeyim, yengem ve 4 de yeğenimi kaybettim. Enkaza ilk gelenlerden biri de bendim. 3 gün enkazındaydım. Bu kadar delil olmasına rağmen, binanın bu kadar kötü olmasına rağmen müteahhit serbest. Biz burada 12 kişi falan çıkardık. Bunların 8-9 tanesi halen yataktaydı. Hiç kimse yataktan kalkamamıştı" diye konuştu.