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Taksinin arka koltuğunda doğum: Anne ve bebek sağlıklı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yabancı uyruklu hamile kadın, hastaneye gitmek üzere bindiği taksi seyir halindeyken doğum yaptı. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taksi şoförü Derya Aytekin (57) olay anındaki heyecanını anlatarak, "Yolda giderken arkama baktığımda çocuğun doğduğunu fark ettim. Ben de şaşırdım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 22:27, Son Güncelleme : 03 Ocak 2025 22:51
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Taksinin arka koltuğunda doğum: Anne ve bebek sağlıklı

Olay, saat 06.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Uludağ Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Durağa 2 kişi tarafından özel araçla getirilen yabancı uyruklu çift, taksici Derya Aytekin'den kendilerini acil olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmelerini istedi. Aytekin, hızla çifti acil servise yetiştirmek istediği sırada, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın taksi seyir halindeyken arka koltukta bebeğini doğurdu. Taksisinde yaşanan doğuma tanık olan taksi sürücüsü Derya Aytekin, yaşananları DHA muhabirine anlattı. Aytekin, "Bu sabah, saat 06.00 civarlarında bir araba durağımızın önüne geldi. Araçtan 2 kişi indi. Telaşlı bir şekilde 'taksi' diye seslendiler. Sıra bendeydi . Hemen dışarı çıktım. Bursa Şehir Hastanesi'ne gitmeleri için acil taksi gerektiğini söylediler. Arabanın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Yanıma gelen kişiler de yabancı uyrukluydu. Ambulans çağırmamı istediler. Oraya neden gitmediklerini sordum. Taksiye binmek istediler" diye konuştu.

'ARKAMA BAKTIĞIMDA ÇOCUĞUN DOĞDUĞUNU FARK ETTİM'

Taksisini özel aracın yanına çektiğini söyleyen Aytekin, "Arabadan çıkan erkek, kadını taksimin arka koltuğuna uzattı. Durumdan şüphelendim ama tam olarak olayı anlamadım. Ben süratli bir şekilde hastaneye doğru yola çıktım. Arkaya baktığımda adam eşini ikna etmeye çalışıyordu. Eşinin hamile olup olmadığını sordum. O da 'Evet abi' dedi. Anneden hiç bağırma sesi duymadım. Acısı da yok gibi görünüyordu. Yolda giderken arkama baktığımda çocuğun doğduğunu fark ettim. Ben de şaşırdım. hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Babası heyecanlanarak 'çocuk geldi' dedi. Çocuk önce ağladı, sonra sesi kesildi. Herhalde babası çocuğa nefes alması için vurdu. Babası, çocuktan ses çıkmayınca 'çocuk öldü' demeye başladı. Çocuktan ve anneden ses çıkmayınca ben de telaşlandım.

Kısa sürede yakın olan Şehir Hastanesi'nin aciline gittim. Hemşireleri çağırdım ve arabanın içinde anne ve bebeğine ilk müdahaleyi yaptılar. Bebeğin göbek bağını kesip sardılar. Hemşireler, 'Bebek iyi yaşıyor. Erkek çocuk oldu' dediler. Anneyi sedyeye yatırarak içeri aldılar. Baba bana teşekkür etti. Onları hastaneye yetiştirdiğim için 'Allah analı babalı büyütsün' dedim" ifadelerini kullandı.

'ARTIK ADINI BENİM ADIM OLAN DERYA KOYARLAR DİYE ESPRİ YAPTIM'

Yaşananları durağa geldiğinde arkadaşlarıyla paylaştığını söyleyen Aytekin, "Arkadaşlarım da duruma şaşırdı. Benim de 4 tane torunum var. Arkadaşlarıma 'Bir tane daha torunum oldu.' dedim. Artık adını da benim adım olan Derya koyarlar diye espri yaptım. Arabanın içinde çok rahat bir şekilde doğum yaptı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Taksinin içinde çok güzel bir çocuk dünyaya geldi. Çocuk, anne ve baba sağlıklıymış. Bu haberi duyunca çok sevindim.

Bir daha böyle bir olay başıma gelirse artık tecrübeliyim. Acil bir şekilde en yakın hastaneye götürmek görevimdir. Çok gururlandım ve memnun oldum. Bu anı ölümsüzleştirmek için bir video ve fotoğraf çektim. Yarın öbür gün bir şey olursa elimde bir delil olmasını istedim. İleride torunlarıma bunu göstermek istiyorum" dedi.

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