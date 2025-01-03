Trendyol 1. Lig'de olaylı maç: Tribün olaylarında 7 gözaltı
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada deplasman tribününde yaşanan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı ve haklarında işlem yapıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2025 23:56, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 00:00
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde misafir takım yedek kulübesinden başlayan, kulübe arkası Kocaelispor tribünlerinde gerilmeye neden olan, deplasman tribününde bariyer ve koltukların kırılması ile bir polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Bu 7 kişiye işlem yapıldı.