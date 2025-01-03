Trendyol 1. Lig'de olaylı maç: Tribün olaylarında 7 gözaltı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı. Dakikalar 30'u gösterdiğinde misafir takım yedek kulübesinden başlayan, kulübe arkası Kocaelispor tribünlerinde gerilmeye neden olan, deplasman tribününde bariyer ve koltukların kırılması ile bir polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Bu 7 kişiye işlem yapıldı.