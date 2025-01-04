Meteoroloji'den 3 kente sarı ve turuncu kod!
Hafta sonu sıcaklıklar yurt genelinde azalacak; İstanbul, Ankara İzmir dahil birçok kentte sağanak etkili olacak. Cumartesi batıda başlayan yağmur pazar günü doğuda kar olarak etkisini hissettirecek. Sonraki hafta ise sıcaklıklar 6-7 derece birden artacak. İşte il il, bölge bölge hafta sonuna dair detaylar...
Hafta sonu ise batıda başlayacak olan sağanak Pazar günü doğuda soğuk havanın da etkisiyle kar olarak kendisini gösterecek. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün 3 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE SAĞANAK
MGM tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esecek.
2 KENTE SARI, 1 KENTE TURUNCU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün 2 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yaptı. İzmir ve Aydın için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken; bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinin şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık