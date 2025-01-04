Dolar/TL ne kadar oldu? (4 Ocak 2025)
Küresel ekonomik veriler ve faiz oranlarına ilişkin beklentiler, kurlar üzerindeki etkisini sürdürüyor. 4 Ocak 2025 itibarıyla döviz piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Dolar 34,97 TL, euro ise 36,74 TL'den işlem görüyor. İşte güncel döviz fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler
Döviz piyasaları, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü hareketli bir görünüm sergiliyor. ABD Doları ve Euro başta olmak üzere, döviz kurlarındaki anlık değişimler yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor.
Dolar ve Euro'da güncel fiyatlar (4 Ocak 2025)
Güncel verilere göre, 4 Ocak 2025 itibarıyla döviz piyasalarındaki fiyatlamalar şu şekilde:
Dolar/TL: Alış 35,3569 TL | Satış 35,3918 TL
Euro/TL: Alış 36,4659 TL | Satış 36,5136 TL
Fed'in faiz indirimine dair sinyallerinin dolar kurunda gevşemeye yol açabileceği belirtiliyor. Ancak jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle kurların kısa vadede yüksek seyrini koruyabileceği tahmin ediliyor.