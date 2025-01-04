Borç kavgası can aldı: 1 ölü 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 09:17, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 09:19
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Karaküçük Caddesi'nde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişinin tabancayla ateş açtığı Hüdayi Fakıoğlu ve H.Ç. yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fakıoğlu kurtarılamadı.
Fakıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.