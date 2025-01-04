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Balonda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının balon turizmi açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu belirterek, 933 bin balon yolcusu ile tüm zamanların yolcu rekorunun kırıldığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 10:30, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 10:29
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Balonda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye'nin sıcak hava balon turizminde gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralarda bulunduğunu ifade etti.

"BALON YOLCU SAYISI REKORU KIRILDI"

2024 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 8 bölgede 43 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 933 bin yerli-yabancı yolcu ile tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı. Balon yolcusu sayısı ise 2023 yılına göre yüzde 25 artış gösterdi" diye konuştu.

Türkiye'de SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimlerin verildiğini söyledi.

Uraloğlu, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini de ifade ederek, "Türkiye'nin yükselen turizm yıldızı sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen 290 bin uçuşta 5 milyon 617 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu" dedi.

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