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Yağışlara sevinmeyin! Türkiye, yeniden kurak döneme girecek

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'deki birçok bölgede ve İzmir'de yağışların geç başladığını söyleyen Türkeş, özellikle Ekim ve Kasım aylarındaki yağışların İzmir'de kuraklık etkilerini azalttığını ancak uzun süreli kuraklığın hala devam ettiğini vurguladı, Türkiye'nin büyük kısmında kuraklık sürecinin yeniden başlayacağını belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 10:45, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 10:51
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Yağışlara sevinmeyin! Türkiye, yeniden kurak döneme girecek

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin yakın gelecekteki hava durumu ve iklim değişiklikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Türkeş, son günlerde yağışların artış gösterdiğini ancak önümüzdeki 10 gün boyunca, özellikle Batı Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz kıyılarındaki yağışların dışında Türkiye'nin büyük kısmında kuraklık sürecinin yeniden başlayacağını belirtti.

"Ekim ve kasım dönemindeki yağışlarla İzmir'de kuraklığın etkisi azaldı ama uzun süreli kuraklığın etkisi devam ediyor. Bunu özellikle barajların, göletlerin, akarsuların, derelerin su seviyelerinin düşük olmasından, toprak neminin azalmasından, bitki örtüsü ve tarımsal ürünlerin durumundan anlıyoruz" sözlerini ekledi.

'NORMALE GÖRE DAHA SICAK OLACAK'

Türkiye'nin kısa bir sürede yeni yıldan hemen öncesinden başlayarak yağışlı hava sistemlerinden yüksek basınç koşullarına geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Türkeş, "Yağışlara sevindik fakat Türkiye önümüzdeki 10 gün, ilk birkaç gün Batı Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında Sibirya yüksek basıncının etkisinde kalacak. Kuvvetli yüksek basınç koşulları nedeniyle de ilk birkaç gün Türkiye'nin yaklaşık batı yarısında beklenen yağışlar dışında, genel olarak yeniden kurak bir döneme gireceğiz. Hava sıcaklıklarının en az 10 gün Kuzeydoğu Anadolu dışında, Türkiye'nin hemen hemen tamamında normallerine göre daha sıcak olması bekleniyor" diye konuştu.

"NORMALİN ÜSTÜNDEKİ SICAKLIKLAR OCAK AYINDA DA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin büyük bir bölümünde sonbaharın normalden daha sıcak ve kurak geçtiğini hatırlatan Türkeş, hava sıcaklıklarındaki artışın deniz yüzey suyu sıcaklıklarına da yansıdığını söyleyerek, "Karadeniz ve Marmara kıyılarında deniz yüzey sıcaklıklarının sonbahar ortalaması 20-23 santigrat derece, Ege kıyılarında 22-24 santigrat derece, Akdeniz'de 24-27 santigrat derece. Ancak bu sonbaharda deniz yüzey sıcaklıkları, Akdeniz havzasında ve Türkiye kıyılarında normallerinden 1-2 santigrat derece daha sıcaktı. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise normallerinden 2-3 santigrat derece daha sıcak gerçekleşti. Türkiye kıyılarında deniz yüzey sıcaklıklarındaki normallerinden daha sıcak olma durumu ocak ayında da sürecek gibi gözüküyor. Çünkü deniz yüzey sıcaklıkları hava soğuduğunda birden düşmüyor. Ocak ayında da Türkiye kıyılarında normallerinden 1-3 santigrat derece daha yüksek deniz yüzey sıcaklıkları ile karşı karşıya kalacağımızı söyleyebilirim" dedi.

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