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FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge paylaştıkları iddiasıyla 4 emniyet mensubu hakkında iddianame düzenledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 11:00, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 10:52
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FETÖ'ye bilgi sızdıran 3 polis hakkında istenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X hesabındaki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeninden yayınlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede e-posta adresinde, mesajlarında, dosyalarında ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna işaret edildi.

Dinçer'in 2014-2017 yılları arasında İstihbarat Başkanlığı'nda çalıştığı aktarılan iddianamede, Güven tarafından yayınlanan video içeriklerinde yer alan konuların da genel olarak Dinçer'in emniyette çalıştığı birimlere ilişkin görev tanımı ile uyumlu konular olduğu aktarıldı.

Şüphelinin FETÖ üyeliğinden işlem görmüş, örgüt iltisakları nedeniyle kamu görevinden ihraç edilmiş ve ByLock kullanıcısı olan kişilerle irtibatı olduğu belirtilen iddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "[email protected]" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

Serkan Dinçer'in Güven'e bilgi aktarım yöntemi olarak ilgili bilgi, belge ve dokümanları aynı zamanda kendisinin de kullandığı mail adresinin "gönderilen" kutusuna kendi mail adresine mail göndererek kaydettiği, Cevheri Güven'in de bu şekilde Dinçer'in mailine girerek gönderilen mail içeriklerine ulaştığı aktarıldı.

Dinçer'in örgüt tarafından belirlenen gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun hareket ettiği, örgütün yapı ve niteliğinden haberdar olmasına karşın örgüte olan örgütsel bağlılığını devam ettirdiği bu bağlamda FETÖ firarisi Cevheri Güven'in devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak, kurumların çalışmalarını provoke etmek ve terör örgütü mensuplarının örgüte bağlılıklarını canlı tutmak için çekmiş olduğu videolarına bilgi ve belge göndererek katkı sağladığı vurgulandı.

Şüpheli Dinçer'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- "FETÖ'ye yarar sağlamak amacıyla hareket ettiler"

İddianamede, şüpheliler eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başkaca kişilerle paylaşılarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

Dinçer'in dijital materyallerinden çıkan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin evrakın şüpheliler Çelik, Öner ve Demircan tarafından yürütülen soruşturmaya ait olduğu belirtildi.

Kaplan'ın ifadesini alan polis memurlarının tanık beyanlarına da yer verilen iddianamede, tanıklar Kaplan'ın ifadesinin tek imzalı nüshasının sadece şüpheli Murat Çelik'e verildiğini aktardı.

Güven'in Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının evraklarını yayınladığı dönemde, şüphelilerin aktif görevde oldukları belirtilen iddianamede, şüphelilerin yayının ardından kurum içinde araştırma yaptıklarını beyan ettikleri ancak bu yönde herhangi bir araştırma veya soruşturma yapmadıklarının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleri ile örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.

Şüphelilerin bu kapsamda gizlilik kararına rağmen uhdelerinde yürütülen soruşturma dosyasına ait evrakların henüz aleniyet kazanmadan FETÖ firarisi Güven'in YouTube kanalında yayınlanmasını sağladıkları, mevcut delillerden suçun işlenmesinin, örgütün amaç ve faaliyetlerine olanak sağladığı bilinciyle işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede şüpheliler Çelik, Öner ve Demircan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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