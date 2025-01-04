Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 10:52, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 10:54
Malatya'nın Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) January 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2025-01-04
Saat:10:35:33 TSİ
Enlem:38.42472 N
Boylam:37.47056 E
Derinlik:10.43 km
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