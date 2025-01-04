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Yaya geçidinde dehşet! 5 dakika arayla 2 araç birden çarptı

Sakarya'da Kur'an kursuna gitmek için yola çıkan kadına yaya geçidinde otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken, bu kez de kazadan 5 dakika sonra kalabalığın arasına dalan farklı bir otomobil yerde yatan kadını adeta ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kadının yoğun bakımdaki hayat mücadelesi sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 11:35, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 11:37
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Yaya geçidinde dehşet! 5 dakika arayla 2 araç birden çarptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 Ocak Perşembe günü evinden Kur'an kursuna gitmek için dışarı çıkan 64 yaşındaki Embiye Karagöz'e yaya geçidinden geçtiği sırada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın yola düştü. Kazayı gören çevredekiler yardım için yaralı kadının yanına koştu.

Kazadan yaklaşık 5 dakika sonra ise M.G. kontrolündeki otomobil, kalabalığın arasına dalarak yerde yatan Karagöz'ün üzerinden geçti. 5 dakika içerisinde iki ayrı aracın çarpması nedeniyle ağır yaralanan kadın, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altında olan kadının hayat mücadelesi sürüyor.

DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA KAMERADA

Öte yandan, 'bu kadarı da olmaz' dedirten kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı kadının savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. Meydana gelen kazanın ardından kadına yardım etmek için bölgeye koşan kalabalığın arasına farklı bir otomobilin daldığı ve yerde yatan yaralı kadını ezdiği anlar da görüntülere yansıdı.

"ANNEM CAMİYE GİDERKEN BAŞINA BUNLAR GELDİ"

Yaşadığı şoku anlatan yaralı kadının kızı Emel Karagöz Başarış şu ifadeleri kullandı: "Kaza, Perşembe sabahı yeni stat yolunda akaryakıt istasyonu mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada anneme süratli bir araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım için bölgeye koşarak annemi yolun kenarına çekiyor. Fakat yine farklı bir araç sağ şeritten gitmek varken yine hızlı bir şekilde o grubun içerisine dalıyor ve annemin üzerinden geçiyor. İnsanların yaya geçidinden bile geçerken can güvenliği yok. Görüntüleri çok sağlıklı bir şekilde izleyemiyorum çünkü annem yoğun bakımda. Ne olacağı belli değil.

Başkalarının başına böyle bir olay gelmesin. İkinci araç sürücüsü piyasada yok, ilk çarpan kişi dün hep yanımızdaydı. 'Gözüme güneş geldi, görmedim' dedi. Diğer kişi ise kayıp. Polis gerekeni yapıyordur diye umuyorum, annemin acısından biz daha gidip ifade veremedik. Annemi yoğun bakımda uyutuyorlar, iç kanaması mevcut. Şuan hiç süreç belli değil, inşallah iyi olacak diye umut ediyoruz. Annem, her gün camiye Kur'an kursuna gidiyordu."

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