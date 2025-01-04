EGM 'Hakim ve savcılar 155'i arayacak' iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak iddialarını reddetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koruma hizmetleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20'nci maddesi kapsamında yerine getirilmektedir. Koruma kararları, istihbarat ve terör birimlerinden edinilen tehdit bilgileri, ilgili kurumların görüşleriyle birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Koruma hizmeti; Çağrı Üzerine Koruma, Yakın Koruma ve Özel Koruma olmak üzere 3 şekilde yerine getirilmektedir. İlgili mevzuat kapsamında; terör tehdidi olduğu belirlenen yargı mensuplarımıza, komisyonca uygun görülen koruma tedbiri uygulanmaktadır. Bu iş ve işlemler, ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle yürütülmekte ve kararlar oy çokluğuyla alınmaktadır. Merkez Koruma Komisyonunda bulunan ilgili Bakanlık temsilcisinin, komisyonda yargı mensuplarımız için alınan kararlara yönelik herhangi bir itirazının bulunmadığı yalnızca 10 koruma kararının uygulanma şekline katılmadığı anlaşılmaktadır. İtiraza konu olan kararlara yönelik, Merkez Koruma Komisyonu'nca yeniden değerlendirme yapılmaktadır. Yapılan paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği kesinlikle yansıtmamakta olup maksatlı bir biçimde kurumlarımızı hedef almaktadır." ifadelerine yer verildi.