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Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakanı, kesimhanelere kamera zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 13:35, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:37
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Yönetmelik güncellendi, Bakan Yumaklı duyurdu: Artık zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla kamera bulundurulmasının zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Yumaklı, onay belgesi verilmeden kesimhanelerin faaliyetlerine izin verilmediğini hatırlattı. Bakan Yumaklı, "Yönetmeliği yeniden güncelledik" dedi ve kesimhanelerde kamera kullanımının zorunlu hale geleceğini söyledi.

Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla hayvan bekleme ve hayvanların kesimlerinin ve diğer işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen ve Bakanlığımız ilgili birimlerince canlı olarak izlenebilecek görüntüleme sistemlerinin kurulması için halen yürürlükte olan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ni yeniden güncelledik.

Güncel yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz. Bu yasal düzenleme neticesinde kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulması ile hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir

Aynı şekilde kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimi yapılmasının önüne geçilecek. Kesim öncesi ve kesim sırasında hayvan refahına uygun davranış sergilenmesi sağlanacak. Kesim ve sonrasında hijyen kurallarına uygun işleyiş takip edilecek. Başta gıda güvenliği ve hayvan refahı olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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