Akdeniz'in doğusuna fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusunda fırtına beklendiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 14:45, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:46
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.