Bakanlık destekli 'influencer' eğitiminin ikincisi 9 Ocak'ta yapılacak

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle hazırlanan 'influencer'lara yönelik eğitimin ikincisi 9 Ocak'ta yapılacak. Vergi Denetim Kurulu Ataşehir Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek eğitime, 100 bin ve üzerinde takipçisi olan sosyal medya etkileyicileri katılabilecek.

Programla, Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında, Reklam Özdenetim Kurulu ise pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin katılımcıları bilgilendiriyor.