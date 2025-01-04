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Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı ünvanına sahip olan Tomiko Itooka hayatını kaybetti. Adını rekorlar kitabına yazdıran 116 yaşındaki Japon kadının 29 Aralık 2024'te vefat ettiği açıklandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Ocak 2025 15:20, Son Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:55
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Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Eylül 2024'te Guinness Dünya Rekorları arasında 'dünyanın en yaşlı insanı' olarak yer alan Japonya Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti. The Associated Press haber ajansı, 23 Mayıs 1908 tarihinde Osaka'da dünyaya gelen Itooka'nın kaldığı yaşlı bakım evinde 29 Aralık 2024 tarihinde yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Aralık 2023'te 'Japonya'nın yaşayan en yaşlı insanı' ünvanını alan Tomiko Itooka, İspanyol Maria Branyas Morera'nın Eylül 2024'te 117 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası 'dünyanın yaşayan en yaşlı insanı' olmuştu.

Guinness'in verdiği bilgilere göre, bir oğlu, bir kızı ve beş torunu hayatta olan Itooka'nın cenazesine ailesi ve dostları katılacak.

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