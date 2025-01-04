Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi 2024'te 1,1 trilyon lirayı aştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı gerçekleştirilen 2024'te Türk Lirası'yla yapılan ticaretteki artış dikkati çekti.

Türk Lirası'yla ihracat geçen yılın ocak ayında 21 milyar 840 milyon lira, ithalat 47 milyar 757 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 69 milyar 597 milyon liraya çıktı.

Bu kategoride ihracat, Şubat 2024'te 25 milyar 170 milyon liraya yükselirken ithalat 70 milyar 502 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi de söz konusu ayda 95 milyar 672 milyon lira olarak hesaplandı.

Mart 2024'te Türk Lirası'yla ihracat 26 milyar 346 milyon liraya, ithalat 65 milyar 732 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 92 milyar 78 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın nisan ayında söz konusu ihracat 22 milyar 289 milyon lirayı, ithalat 63 milyar 312 milyon lirayı, dış ticaret hacmi de 85 milyar 601 milyon lirayı buldu.

Mayıs 2024'te bu kategorideki ihracat 27 milyar 784 milyon lira, ithalat 66 milyar 448 milyon lira, ticaret hacmi de 94 milyar 232 milyon lira oldu.

Türk Lirası'yla ticarette geçen yıl haziranda ihracat 21 milyar 300 milyon lirayı, ithalat 60 milyar 984 milyon lirayı gördü. Dış ticaret hacmi de söz konusu ayda 82 milyar 284 milyon lira olarak hesaplandı.

İhracat tutarı, Temmuz 2024'te 26 milyar 98 milyon lira, ithalat 68 milyar 915 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 95 milyar 13 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk Lirası'yla ihracat, geçen yılın ağustos ayında 25 milyar 397 milyon lira, ithalat 67 milyar 638 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi bu dönemde 93 milyar 35 milyon lira olarak belirlendi.

Bu kategorideki ihracat Eylül 2024'te 25 milyar 919 milyon lira olurken ithalat 66 milyar 150 milyon lira olarak hesaplandı. Bu dönemde dış ticaret hacmi 92 milyar 69 milyon liraya ulaştı.

Türk Lirası'yla dış ticarette aylık 100 milyar liralık hacim aşıldı

Geride kalan aylarda Türk Lirası'yla ticarette 100 milyar lira eşiği aşıldı. Yılın son çeyreğinde söz konusu kategoride ihracat düzenli artış gösterdi.

Bu kapsamda Ekim 2024'te Türk Lirası'yla ihracat 28 milyar 132 milyon lira oldu. Bu ayda ithalat 80 milyar 522 milyon lira, dış ticaret hacmi 108 milyar 654 milyon lira olarak belirlendi. Böylece yıl içinde ilk kez aylık 100 milyar lira bandı aşılmış oldu.

Türk Lirası'yla ihracat Kasım 2024'te 32 milyar 760 milyon lira olurken ithalat 70 milyar 321 milyon lira, dış ticaret hacmi 103 milyar 81 milyon lira olarak hesaplandı.

Geçen ay Türk Lirası'yla ihracat 34 milyar 757 milyon lirayı buldu. Bu dönemde ithalat, 83 milyar 121 milyon lira, dış ticaret hacmi de 117 milyar 878 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk Lirası'yla yıllık ihracat 317,8 milyar liraya dayandı

Geçen yılın tamamında ise Türk Lirası'yla ihracat, önceki yıla göre yüzde 42 artarak 317 milyar 792 milyon lira oldu. İthalat ise bu dönemde 811 milyar 402 milyon liraya ulaştı.

Böylece Türk Lirası'yla dış ticaret hacmi 2023'teki 821 milyar 298 milyon lira seviyesinden yüzde 37,5 yükselişle 1 trilyon 129 milyar 194 milyon liraya ulaştı.

Aralık 2024'te 30 bin 855 şirket, 157 ülkeye gerçekleştirdikleri ihracatta Türk Lirası'nı kullanırken yılın tamamında 97 bin 410 firma lirayla ihracat yaptı. Türk Lirası'yla ihracat yapılan ülke sayısı da geçen yıl 205'i buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli paralarla ticarete dikkati çekmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık milli paralarla ticaret konusuna vurgu yapıyor. Son olarak Ekim 2024'te BRICS Zirvesi'ne katılmak için gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada bu hususun önemine dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu, ikili ticaretin döviz baskısından kurtarılmasını sağlar. Ülkelerin ticari faaliyetlerine başka ülkelerin müdahil olmasının önüne geçer. Milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir. Aynı şekilde ödeme sistemlerinde çeşitliliğin olmaması da finans piyasalarının şoklara karşı kırılganlığını artırıyor. Dolayısıyla alternatif bir finans ve ödeme sistemi hem uluslararası ticareti kolaylaştırır hem de çeşitlendirir."

Kaynak: CNBC-e