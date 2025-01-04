THY hostes maaşları ne kadar oldu? 2025 yılı için rakamlar belli oldu

Genel olarak şartları ve maaşları nedeniyle adaylar Türk Hava Yolları'na girerek çalışma hayatına başlamak istiyor.

THY, kabin memuru adaylarını birçok aşamadan geçerek bünyesine katıyor. Tüm aşamalardan başarıyla geçen adaylar ise kabin memuru oluyor.

THY HOSTES MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2025 ?

Hava Haber'de yer alan habere göre, kabin memurlarının maaşı deneyim yılı, uçuş saatlerine göre farklılık gösteriyor.

Mesleğe yeni başlayan hosteslerin maaşı 70 bin TL'den başlarken 100 bin liraya kadar değişebiliyor. Yönetici kabin memurları ve uzun uçuş personellerinin maaşları ise daha yüksek rakamlara çıkıyor.

THY KABİN MEMURU MAAŞLARI NE KADAR 2025?

Deneyimli hostesler ortalama olarak maaşı 100.000 - 160.000 TL arasındadır.

Uzun menzilli uçuşlar ek ödemelere girer. Bu durumda uçuş tazminatı olarak günlük ortalama 1.000-7.500 TL arasında değişiklik gösterir. Sağlık Sigortası ve Harcırahlar da maaşlara ekleniyor.